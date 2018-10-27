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Meteorolojiden hava durumu duyurusu bu kez haberler iyi

Meteorolojiden hava durumu duyurusu bu kez haberler iyi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gelecek haftaya ilişkin hava durumunu açıkladı. Gelecek hafta boyunca iç va batı bölgelerinde mevsim normallerinin 5-8 derece, doğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 16:13 - Güncelleme: 27-10-2018 17:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta ortasından bu yana ülkeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk etti.

TÜRKİYE KUZEY AFRİKA'DAN GELEN SICAK HAVA AKIMLARININ ETKİSİNDE KALACAK
Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin, gelecek hafta boyunca yüksek basınç merkeziyle Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor, bu nedenle yağış beklenmiyor.

Yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecek.

HAVA SICAKLIKLARI GELECEK HAFTA HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAK
Hava sıcaklıklarının gelecek hafta boyunca hissedilir derecede artarak iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 5-8 derece, doğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gelecek hafta günün en yüksek sıcaklıklarının Erzurum’da 16, Afyonkarahisar’da 21, Ankara, Konya, Malatya ve Trabzon’da 22, Samsun ve Diyarbakır’da 23, İstanbul’da 25, Bursa’da 26, İzmir’de 28, Adana’da 29, Antalya’da 30 dereceye ulaşması öngörülüyor. 

Öte yandan yarın kuzeybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

28 EKİM PAZAR TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, hafta ortasından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk ettiği, bu sistem ile bölgenin tamamına yakınının yağış aldığı belirtildi.

MARMARA'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 5-8 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK
Açıklamada, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği, bölgedeki il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul'da 25, Edirne'de 26, Kırklareli'de 25, Tekirdağ'da 22, Kocaeli'de 25, Sakarya'da 26 ve Yalova'da 25 dereceye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

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Kaynak : AA

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