  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Meteorolojiden flaş uyarı İstanbul'da yarına dikkat

Meteorolojiden flaş uyarı İstanbul'da yarına dikkat

Meteoroloji, yarın İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın yarın (03.03.2018 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-03-2018 16:55 - Güncelleme: 02-03-2018 16:55

İSTANBUL ve çevresinde yarın şiddetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede yarın güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor.

Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Meteorolojiden flaş uyarı İstanbul'da yarına dikkat haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • EKONOMIST 02 Mart 2018 17:17 Economist dergisi Türkiyede medyanın Afrin savaşını doğru haberleştirmediğini yazıyor. Dergideki makale "Medyanın ağzını bağlamak: Türkiye'de kimse Suriye'deki savaşı doğru olarak haberleştirmeye cesaret edemiyor" başlığını taşıyor.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro