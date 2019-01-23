Meteorolojiden don uyarısı geldi!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi açıklama yaptı: " Bölgemizde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, Perşembe gününün ilk saatlerinde Tunceli'nin kuzeyinde güneydoğulu yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte lokal olarak pus ve yer yer sis hadiseleri beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli,tedbirli olunması önerilmektedir."



Buna ek olarak, Perşembe gününden itibaren bölge genelinde, sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. Kar 2 gün etkili olacak.



Tahminlere göre, Elazığ, Malatya, Adıyaman'da Perşembe ve Cuma günü hava sıcaklığının gece -15 derecenin üzerinde, Tunceli ve Bingöl'de ise -20 derecelerde olacak.