Meteoroloji'den Antalya'ya son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneli hava durumu için son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün yurt genelinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den Antalya'ya son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneli hava durumu için son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Özellikle Antalya'da sağanak yağışa karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. 27 Ocak tarihli hava durumuna göre, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece arasında azalacak. Peki, diğer bölgelerde bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den Antalya'ya son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Eskişehir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den Antalya'ya son dakika uyarısı!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş'un güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den Antalya'ya son dakika uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

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