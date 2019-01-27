Meteoroloji'den Antalya'ya son dakika uyarısı!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş'un güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.