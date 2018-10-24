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Meteoroloji'den 8 il için önemli uyarı

Meteoroloji'den 8 il için önemli uyarı

Meteoroloji Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için soğuk hava, kar yağışı ve sağanak yağış; Diyarbakır, Batman ve Siirt için ise şiddetli yağış uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 21:36 - Güncelleme: 24-10-2018 21:36

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak 6-12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtilen açıklamada, "25 Ekim Perşembe günü bütün yurtta yağış bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışların zamanla Kayseri ile Sivas'ın doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Kayseri'nin batı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Sivas ile Kayseri'nin iç ve doğu kesimlerinde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Cuma günü Kayseri'nin güney ve doğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin öğle saatlerine kadar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ani sıcaklık değişimi, kuvvetli yağış ve rüzgar ile yüksek kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

3 KENTE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini artırarak 26 Ekim akşamına kadar Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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