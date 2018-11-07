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Meteoroloji uyarı geçti! 12 ilde sağanak yağış

Meteoroloji uyarı geçti! 12 ilde sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım 2018 Çarşamba günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcaklarının normal seviyelerde seyredecek. 12 ilde ise sağanak yağış etkisini gösterecek.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 09:15 - Güncelleme: 07-11-2018 09:15

7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak.

12 ilde sağanak yağış
Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki üç günlük dönemde de güneşli olmaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor.

Önümüzdeki üç günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat çarşamba günü, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

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