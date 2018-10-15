Meteoroloji uyardı! Bu şehirlerde göz gözü görmeyecek

SURİYE’den gelen çöl fırtınasının neden olduğu toz bulutunun yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yarın saat 18.00'a kadar toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Toz taşınımı dolayısıyla oluşması muhtemel risklerin ise ulaşımda aksama ve görüş mesafesinin azalması olarak kaydedildi.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Bursa, Balıkesir, Konya, Niğde, Kayseri, Ordu, Giresun, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyıları ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.