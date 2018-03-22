Meteoroloji kar ve yağmur geliyor

Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji'den gelen son tahminlerde bu geceden itibaren yurdun batı kesimlerinde etkili olacak yağışlı havanın haftasonu tüm yurdu etkisi altına alması ve pazartesi günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

Marmara bölgesinde bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışlı hava Pazartesi gününe dek devam edecek. Yağışlı hava dalgası hava sıcaklıklarında da düşüşlere neden olacak. Edirne ve Kırklareli'nde Cumartesi günü sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte karla karışık yağmurun da etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da da hava sıcaklıklarında dalgalanmalar 7 ila 15 derece arasında yaşanacak. İstanbul'da karla karışık yağmurun değil sadece sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

Dalga dalga yayılan yağışlı havanın Cumartesi günü tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Pazar günü Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmaya devam edecek yağışlı havanın Pazartesi günü yurdu terk etmesi bekleniyor.