Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Fırtına ve yağmur etkili olacak

Ege ve Akdeniz'de yarından itibaren fırtına bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Fırtına ve yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Güney Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına, gece saatlerinde (Marmaris-Kaş arasında) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de de rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Fırtına ve yağmur etkili olacak

Rüzgarın, Batı Akdeniz'in güneyinde yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Fırtına ve yağmur etkili olacak

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ KAYBEDECEK: Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aralıklarla devam edeceği ve cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Fırtına ve yağmur etkili olacak

Doğu Akdeniz'in batısında da rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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