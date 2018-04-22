  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Meteoroloji beklenen haberi verdi! Ve yarın başlıyor

Meteoroloji beklenen haberi verdi! Ve yarın başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazartesi gündüz saatlerinde ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 8 derece arasında artacağı belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-04-2018 12:27 - Güncelleme: 22-04-2018 12:27

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yarından itibaren hava sıcaklığı gündüz saatlerinde ülke genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 19
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Meteoroloji beklenen haberi verdi! Ve yarın başlıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro