Meteor büyük bir ses ve ışıkla yaklaştı

ABD'nin Ohio, Michigan ve Ontario bölgeleri dün sıra dışı bir gece yaşadı. Bir anda ortaya çıkan bir ışık kütlesi bölgede yaşayanları korkuttu. Bölge sakinleri ateş topu gibi bir şey gördüklerini ve karanlık gökyüzünün birden gündüze döndüğünü söyledi. Bir kadın kaya parçasının evinin tepesine düştüğünü iddia etti. Salı akşamı yerel saatle 18.00 civarında düşen meteor 2 büyüklüğünde sarsıntıya sebep oldu. Ulusal Hava Servisi de olayın meterolojik olmadığını muhtemelen meteor olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda videoda karanlık olan gökyüzü bir anda aydınlanıyor.

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