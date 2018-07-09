Mete Yarar'ın eşi Gülnaz Kudunoğlu kimdir? İşte yeni karısı

Güvenlik Uzmanı aynı zamanda yazar Mete Yarar, uzun zamandır birlikte olduğu Gülnaz Kudunoğlu ile Paris Başkonsolosluğu'nda dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini İzzet Çapa ve Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş yaptı.

Öte yandan ikinci evliliğini gerçekleştiren Mete Yarar'ın önceki evliliğinden de bir oğlu bulunuyor. Gülnaz Kudunoğlu, bir dönem Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu üye olarak basın sözcülüğü görevini yürütmüştü.

Peki Mete Yarar'ın evlendiği Gülnuz Kudunoğlu kimdir ? Kaç yaşındadır? Daha önce evlenmiş miydi ? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

GÜLNAZ KUDUNOĞLU KİMDİR?

Gülnaz Kudunoğlu,1972 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu. 1992 yılından itibaren kesintisiz olarak medya sektöründe çalıştı. 2003 yılında kurduğu Strateji Parkı İletişim Danışmanlığı şirketinde yönetici olarak çalışmalarına devam eden Gülnaz Kudunoğlu'nun daha önceki evliliğinden bir kızı bulunuyor.

METE YARAR KİMDİR?

Mete Yarar, 10 Nisan 1967 Samsun’da doğmuştur. Asker, güvenlik danışmanı ve yazardır. Karar gazetesinde yazmaktadır. 1988 yılında Kara Harp Okulundan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra 16 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet verdi, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.

RİSK ANALİZİ HİZMETİ VERDİ

Askerlikten ayrıldıktan sonra kurduğu ilk şirkette Irak ile dış ticaret yapmaya başladı. Daha sonra kurduğu şirketinde ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinde risk analizi hizmeti verdi. Bölgenin güvenliği, siyasi çalkantılar, savaş riski, iç karışıklarla ilgili analizler yaptı. 2004’ten beri özellikle Irak’ta şirket kuran ve o bölgede yatırım yapan hem uluslararası hem de ulusal birçok şirkete danışmanlık hizmeti verdi. Basın yayın organlarında güvenlik uzmanı kimliğiyle köşe yazarlığı ve program konukluğu yapmaktadır. Yarar, özel sektörde lojistik, işletme ve basın-iletişim alanlarında da danışmanlık yapmaktadır.

KİTAPLAR YAZDI

2015 tarihli 60 Yıllık İttifakta Son Gün adlı bir romanı ile 2016 tarihli Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz adlı bir inceleme kitabı vardır. Ayrıca bir röportajında, Arap Baharı’nı, başlayacağı yerden nasıl olacağına kadar doğru tahmin eden 2020’ye kadar yaşanabilecek olayları ve yol haritasını yazdığı ama yayınlatmadığı 2006 tarihli bir kitabı da olduğunu açıklamıştır.