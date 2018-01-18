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Mete Yarar'dan çarpıcı Afrin analizi

Mete Yarar'dan çarpıcı Afrin analizi

AFRİN operasyonu için son hazırlıklar yapılıyor. Peki Afrin operasyonu Türkiye için neden önemli? Bu sorunun yanıtını Özel Kuvvetler eski subayı ve güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar verdi. Yarar, Afrin operasyonunun 3 önemli sonucu olacağını söyledi. İşte o sonuçlar...

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 11:38 - Güncelleme: 18-01-2018 11:38

Özel Kuvvetler eski subayı ve güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar Afrin operasyonuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yarar “Afrin PKK/PYD'den temizlenirse, teröristlerin Amanoslar üzerinden yurt içine sızması sona erer. Türkiye'deki bombalı saldırıları gerçekleştirenler Afrin'de eğitiliyor'' dedi.

Yarar, 70 şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde istikrarın korunması için de, Afrin operasyonunun şart olduğunu belirtti. Afrin operasyonunun 3 önemli sonucu olacağını belirterek, şunları söyledi:

1 – TEHDİT BİTER: Türkiye'deki terörist faaliyetleri organize edenler Kobani ve Afrin'de yetiştirilip Amanos Dağları üzerinden yurt içine sızıyorlar. Hem bomba eğitimi alıyorlar, hem de ekipman Afrin'den sağlanıyor. Teröristler Hatay'a sızıp, Gaziantep ve Maraş'a kadar da uzanıyor. Türkiye'de çok cana mal olan büyük bombalı saldırılardan sonra yakalanan militanlar ifadelerinde, Afrin'deki kamplarda eğitildiklerini açıkladılar. Afrin operasyonu, Türkiye'yi tehdit eden bu terörist unsurların yok edilmesi için şart.



2 – STRATEJİK ÖNEMİ VAR: Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Ağustos 2016'da başlattığı ve 70 şehit de vererek başarılı bir biçimde sonuçlandırdığı, Fırat Kalkanı Operasyonunu ile bölgeyi temizledi. Buradaki huzurun korunması için de Afrin operasyonu şart. Çünkü Afrin ‘de yetiştirilen militanlar, Fırat Kalkanı bölgesinde temizlenen Elbab-Azez-Cerablus hattında tesis edilen huzuru da tehdit edip, oralara yeniden sızma girişiminde bulunuyor.

3 – TARIM BAŞLAR: Afrin'in temizlenmesi, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Hatay civarında yaşayan 400-500 bin Suriyeli göçmenin de ülkesine geri dönüşünü sağlar. Terörist faaliyetler nedeniyle, arazilerde sürdürülemeyen tarımsal faaliyetler de yeniden başlar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2018 12:22 Yorum yapanlar adınızı Misafir yazıp sallayın idiotlar.

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