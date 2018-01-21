Mete Yarar'dan bomba Afrin iddiası! Başlarında kim var?

AFRİN'deki PKK/PYD varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Yarar, Afrin'de bulunan ekibin başında Kandil'den gelen bir sorumlunun olduğunu söyledi. CNN Türk canlı yayınında Zeytin Dalı harekatına ilişkin çarpıcı detayları paylaşan Mete Yarar, PYD'nin bir üst akıldan yardım aldığını açıkladı. Mete Yarar'ın Afrin harekatı ile ilgili açıklamalarından satırbaşları:

ÜST AKIL VAR: Örgütün bir üst akılı Kandil. Afrin'de bulunan ekibin başında Kandil'den gelen bir sorumlu var. Askeri uzmanın bölgeye geldiğini biliyoruz. Mayınların, ağır tüfeklerin, kanasların nereye yerleştireceklerini öğrettiler. Bunun dışında bir üst akılın da anlık istihbarat sağladıklarını biliyoruz. Karayolu ve demir yolu tünellerini kullanıyorlar. Mühimmatları buralara yerleştirmişler.