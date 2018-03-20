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Mete Yarar uyardı oraya yığınak yapacaklar

Mete Yarar uyardı oraya yığınak yapacaklar

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar 'Afrin'den kaçan teröristler hafif silahlarıyla birlikte geldikleri yerlere geri döndü. Münbiç'te yığınak yapacaklar' dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 09:55 - Güncelleme: 20-03-2018 09:55

Afrin zaferinin şifrelerinin masaya yatırıldığı 24 TV'de güvenlik uzmanı ve eski bordo bereli Mete Yarar, gündeme ilişkin soruları cevapladı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sincar mesajını değerlendiren Yarar "TSK teknoloji anlamında, personel anlamında birçok yerde aynı anda operasyon gerçekleştirebilecek kapasitede" dedi.

DEMOGRAFİK DEFORMASYON
Fırat'ın doğusu ve Münbiç'in terörden arındırılacağını söyleyen yarar "Bugün PYD bölgelerinde ağırlıklı olarak Arapları görmemiz gerekirken Irak'tan getirilen Kürtleri görüyoruz" ifadeleriyle bölgede demografik yapıdaki deformasyona dikkat çekti. 

Yarar "Afrin Harekatı sivil hassasiyeti sebebiyle uzun sürdü. ABD, Rakka operasyonunu, Musul operasyonunu yaparken ortada şehir bırakmadı. BBC muhabirleri Rakka'ya girdiklerinde bir tane sivil görmediklerini söylemişlerdi." dedi. 

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARIN ÖNEMİ
Yerli ve milli silahlarımızın terör operasyonlarında üstlendiği kritik görevleri açıklayan Mete Yarar " Hem sınırı temizledik hem Fırat Kalkanı'nı yaptık hem de içerideki teröristleri temizledik. Ekipman ve mühimmatları dışarıdan alıyor olsaydık,bunları yapamazdık. Tüm İslam coğrafyası operasyon için dua etti. Bu operasyon Türkiye'nin etki alanını da göstermiş oldu. Dostu, düşmanı görmüş olduk. Türkiye sadece oyun bozmadı, oyun kurmak için kendi taktiğini - güvenli bölgeyi- masaya sürdü." ifadelerine yer verdi.

Afrin haritasına bakın! 15 günde değişti dünya alem şaşkınAfrin haritasına bakın! 15 günde değişti dünya alem şaşkınAfrin haritasına bakın! 15 günde değişti dünya alem şaşkınAfrin haritasına bakın! 15 günde değişti dünya alem şaşkınHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD'YE FETÖ GÖNDERMESİ
Mete Yarar "ABD'li generaller 15 Temmuz'da muhataplarıyla görüşemediklerini söylemişlerdi. Onların muhatabı normalde Genelkurmay başkanıdır, siyasettir ama muhatap olarak kabul ettiklerinin aslında darbeciler olduğunu anlıyoruz" diye konuştu.

MÜNBİÇ UYARISI
Sunucunun "teröristler nereye kaçtılar?" sorusuna Yarar şu yanıtı verdi: "Geldikleri yer neresiydi zaten. Münbiç'ten gelmişlerdi. Kobani'den, Kamışlı'dan gelmişlerdi. Şimdi tekrar aynı bölgeye gideceklerdir. Muhtemelen bir kısmı Münbiç'te beklemeye devam edecektir. Bundan sonra operasyon Münbiç için beklendiği için Münbiç'te yığınaklanmaya doğru gideceklerdir. Türkiye'nin tavrı çok net. "Ya sizli' ya da sizsiz yapacağız' diyor. Türkiye Suriye'de delikanlı gibi mücadele ediyor. Türkiye ne yapacaksa söylüyor sonra aynısını yapıyor. Arkasında ajandası yok. Suriye ile ilgili toprak arzusu yok. DEAŞ'i aşağı süpürdükten sonra Türkiye'de uzun zamandan beri büyük eylem yok. Bu bölgede yapılacak temizliğin Amanoslar bölgesini de nasıl  etkileyeceğini yakın dönemde göreceğiz."

Afrin'den kaçan YPG'li teröristler oraya gitmiş!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ali 20 Mart 2018 10:45 mümbiç çok tehlikeli olacak.. bu iş sadece masada bitmeli.acayip tuzak kuracaklar orada.turup tilersonu kovacağını zaten daha önce söylemişti.sırf münbiç anlaşmasını bozmak için tezgah yaptı turup.

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