Mete Yarar: Neşmiş kardeşim bu saman

Güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan saman isyanı. Yarar, Zeytin Dalı Harekatı'nda kritik görevleri başarıyla yerine getiren SİHA'ları övünce kimi yorumcular “İyi güzel anlatıyorsun da biz yurt dışından saman ithal eder hale geldik" diye eleştirdi. Saman örneği ile kendisini eleştirenlere karşı yazar bugünkü yazısında saman konusunu araştırıp rakamlarla yanıt verdi.

"Kuyruklarda beklediğim zamanlar 1980 öncesi değil miydi? Neredeyse her şey için kuyrukta değil miydik? Tütün ülkesi olmamıza rağmen insanlar bir paket sigara için kuyruğa girmediler mi?" diye sorular yönelten yazar, yazısına şöyle devam etti:

"SİZİN SAMAN HESABIYLA 2.5 MİLYON TON SAMAN İTHAL EDEBİLİRİZ": "Bazen işin eleştiri kısmını kaçırıyor ve kötüyü göstermek için iyileri aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Sizin saman ithal ediyoruz diye aşağıya çekmeye çalıştığınız SİHA’lar sayesinde yalnızca bir kalemde tasarruf edilen miktar yüzmilyonlarca dolar.

2005 yılında imzaladığınız anlaşma gereği, İsrail’den aldığımız on HERON İHA için 180 milyon dolar ödemiştik. Paranın bugünkü değerini ve onların yalnızca İHA olduğunu da hesaba katmadan şimdi yerlilerini kaça aldığımızı açıklamak istiyorum. 6 adet Bayraktar SİHA için 53 milyon dolar ödedik.

Bütün verileri hesaba katarsanız yüzmilyonlarca doların üzerinde bir kalemde tasarruf sağlamış sayılırız. Yani sizin saman hesabıyla 2.5 milyon ton saman ithal edebiliriz."

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