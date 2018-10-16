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Mete Yarar: ABD'ye çalışan 5 kişi daha var!

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ABD ve Türkiye arasında büyük gerginliğe neden olan rahip Brunson olayını değerlendirdi. Yarar; ''15 Temmuz'la ilgili şu anda ABD'ye çalışan veya ABD konsolosluğuna çalışan halen içeride tutuklu 5 kişi var'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 08:54 - Güncelleme: 16-10-2018 16:05

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Kayseri'de katıldığı kitap fuarında okurlarıyla bir araya geldi. Yarar, rahip Brunson konusuna değinerek, "Rahip Brunson örneğinde ister Rusya'da isterse Avrupa'da daha tutuklanan 1 kişi yok. 15 Temmuzla ilgili şu anda ABD'ye çalışan veya ABD konsolosluğuna çalışan halen içeride tutuklu 5 kişi var. Davası da halen sürüyor" dedi.

Mete Yarar, Rahip Brunson olayı ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Türkiye'de yıllardır misyonerlik faaliyetlerinden bahseldildiğini, kitaplar yazıldığını belirten Yarar, şunları söyledi:

ADAMI 50 YILLA YARGILIYORDUK NEDEN BIRAKILDI: "Hiç bir tane gözaltına alınan hatırlıyor musunuz? Bir tanesini yakaladık. Üstüne üstlük ceza kestik. Bir de yaklaşık 20 ay hapiste yattı. 3,5 yılda ceza verildi ve adamı mahkum edip ülkesine öyle gönderildi. Şimdi soru şu; 'neden serbest bıraktılar? 'İşte adamı 50 yılla yargılıyorduk neden 3,5 yıl ceza verildi' diyoruz. Hakan Atilla davasını hatırlıyor musunuz? Hakan Atilla'nın yargılandığı davada savcının ilk istediği ceza 130 yıldı. Sonrasında savcı 188 ay ceza istedi.

BİZ TATMİN OLMUYORUZ: Sonra Hakan Atilla'ya 32 ay ceza verdiler. Bende 'Amerika'da bizden korktu da mı böyle ceza verdi' diyeyim. Geçenlerde Almanya'da MİT'e çalıştığı ile ilgili birisi gözaltına alındı ve casusluktan ağır ceza ile yargılandı. Verilen cezanın büyüklüğü 2 yıl 1 ay. Biz acaba kendimize fazla yükleniyor olabilir miyiz? Biz tatmin olmuyoruz. Önce neden yakalanamıyor diye sorduk.

ABD'YE ÇALIŞAN 5 KİŞİ VAR: Sonra yakalıyoruz ceza veriyoruz. 'Niye bu kadar az ceza veriyoruz' ve hep kendimizi bir şekilde başkaları tarafından aşağılanıyor gibi yapmaya getiriyoruz. Rahip Brunson örneğinde ister Rusya'da isterse Avrupa'da daha tutuklanan 1 kişi yok. 15 Temmuz'la ilgili şu anda ABD'ye çalışan veya ABD konsolosluğuna çalışan halen içeride tutuklu 5 kişi var. Davası da halen sürüyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Yaramaz 16 Ekim 2018 20:43 AKP nin yeni gözdesi.

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