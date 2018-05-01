Mesut'tan Amine'ye dev malikanede büyük sürpriz!

Mesut Özil evin her yerini balonlarla ve kırmızı güllerle süsledi. Amine Gülşe, romantik sevgilisine duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma çok teşekkür ediyorum. Seni seviyoruuuum!”Mesut Özil ise geceden bir fotoğrafı "İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın... Seni seviyorum" notu ile Instagram sayfasında paylaştı...