Mesut'tan Amine'ye dev malikanede büyük sürpriz!

Sevgilisinin yanına İngiltere’ye giden Amine Gülşe’nin dün doğum günüydü. Ünlü futbolcu Mesut Özil, müthiş malikanesinde sevgilisi için sürpriz kutlama hazırladı.

Mesut'tan Amine'ye dev malikanede büyük sürpriz!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal takımında top koşturan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli, oyuncu Amine Gülşe’nin 2015’te yarım kalan aşkı 2016’nın son günlerinde yeniden başlamıştı. Sevgilisinin yanına İngiltere’ye giden Amine Gülşe’nin (25) dün doğum günüydü. Mesut Özil müthiş malikanesinde sevgilisi için sürpriz yaptı.

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Mesut'tan Amine'ye dev malikanede büyük sürpriz!

Mesut Özil evin her yerini balonlarla ve kırmızı güllerle süsledi. Amine Gülşe, romantik sevgilisine duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma çok teşekkür ediyorum. Seni seviyoruuuum!”Mesut Özil ise geceden bir fotoğrafı "İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın... Seni seviyorum" notu ile Instagram sayfasında paylaştı...

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Mesut'tan Amine'ye dev malikanede büyük sürpriz!

İşte Mesut Özil ile Amine Gülşen'in romantik gecesi...

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Mesut'tan Amine'ye dev malikanede büyük sürpriz!

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