Mesut'la Amine evlilik yolunda hızla ilerliyor

Futbol kariyerine Arsenal takımında devam eden Mesut Özil ile birlikteliklerine devam eden Amine Gülşe, "İlişkimiz evlilik yönünde ilerliyor" dedi.

Mesut'la Amine evlilik yolunda hızla ilerliyor

Güzel oyuncu Amine Gülşe Milliyet'e konuştu. Futbolcu sevgilisi Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulundu. Haziranda evlenecekleri iddia edilen Amine Gülşe, konu hakkında şöyle konuştu: "Bu işler aslında kader, kısmet... Herkes, bir gün ailesini kurmak ve mutlu olmak ister. Bundan daha doğal bir şey yok. Henüz evlilik planları yapmaya başlamadık ama ilişkimiz o yönde ilerliyor"

17
Mesut'la Amine evlilik yolunda hızla ilerliyor

2014 Türkiye Güzeli seçildikten sonra oyunculuğa adım atan ancak şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Amine Gülşe "Sevgilinizle beraber yapmaktan keyif aldığınız şeyler neler?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi: "Özelimizi paylaşmayı çok sevmiyorum. Benim onu ne kadar çok sevdiğimi, onun da yine beni nasıl sevdiğini herkes biliyor."

27
Mesut'la Amine evlilik yolunda hızla ilerliyor

"Biz birbirimizin varlığıyla mutlu olan bir çiftiz. O yüzden özel bir şey yapmaya ihtiyacımız yok. Zaten yaptığımız her şey çok özel."

37
Mesut'la Amine evlilik yolunda hızla ilerliyor

Nikah öncesi rol alacağı yapımlarda öpüşme sahnelerini kabul etmeyeceği konuşulan Gülşe bu iddialara da "Bu konu hakkında çok şey yazıldı ama biz birbirine çok destek olan bir çiftiz. Sonuna kadar da böyle olacak. Başka bir şey söylememe gerek yok herhalde..." sözlerini dile getirdi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro