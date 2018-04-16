Mesut'la Amine evlilik yolunda hızla ilerliyor

Futbol kariyerine Arsenal takımında devam eden Mesut Özil ile birlikteliklerine devam eden Amine Gülşe, "İlişkimiz evlilik yönünde ilerliyor" dedi.

Güzel oyuncu Amine Gülşe Milliyet'e konuştu. Futbolcu sevgilisi Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulundu. Haziranda evlenecekleri iddia edilen Amine Gülşe, konu hakkında şöyle konuştu: "Bu işler aslında kader, kısmet... Herkes, bir gün ailesini kurmak ve mutlu olmak ister. Bundan daha doğal bir şey yok. Henüz evlilik planları yapmaya başlamadık ama ilişkimiz o yönde ilerliyor" Twitter

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2014 Türkiye Güzeli seçildikten sonra oyunculuğa adım atan ancak şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Amine Gülşe "Sevgilinizle beraber yapmaktan keyif aldığınız şeyler neler?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi: "Özelimizi paylaşmayı çok sevmiyorum. Benim onu ne kadar çok sevdiğimi, onun da yine beni nasıl sevdiğini herkes biliyor."

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"Biz birbirimizin varlığıyla mutlu olan bir çiftiz. O yüzden özel bir şey yapmaya ihtiyacımız yok. Zaten yaptığımız her şey çok özel." Twitter

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