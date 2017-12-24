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Mesut Yılmaz'dan duygu dolu konuşma! İsyan etmeyeceğiz

Geçen hafta oğlunu kaybeden Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın taziye görüntüleri ortaya çıktı. Taziyeye gelenlere bir teşekkür konuşması yapan Yılmaz'ın çok zor konuştuğu görülürken, yaptığı kısa konuşma, herkese duygu dolu anlar yaşattı.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 14:17 - Güncelleme: 24-12-2017 14:17

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu, Mehmet Yavuz Yılmaz geçtiğimiz hafta Cumartesi günü intihar etmişti.

Yılmaz ailesini yalnız bırakmayan çok sayıda dostu, aileye taziye dileklerini iletiyor. Mesut Yılmaz'ın bu taziyelerden birinde yaptığı konuşma ise dinleyenleri duygulandırdı.

Yılmaz'ın taziyede çok zor konuştuğu görülürken, yaptığı kısa konuşma, herkese duygu dolu anlar yaşattı...

AİLEMİZE BİR İMTİHAN NASİP OLDU: İşte Yılmaz'ın o konuşması: "Bazen unutsak da aslında hepimiz her gün bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanlardan biri de bizim ailemize nasip oldu. Ama siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihanlardan inşallah başarıyla çıkacağız.

ALLAH'A İSYAN ETMEYECEĞİZ: Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz, ona biat etmeye ve şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna hanım adına, ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verediniz. Sağ olun, var olun."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 19:45 TEK SUÇLARİ CINCONLU OLMALARI ALLAH RAHMET ETSIN

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