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Mesut Özil'e eleştiri! Emekli olacak gibi...

Mesut Özil'e eleştiri! Emekli olacak gibi...

Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Petit, Mesut Özil konusunda dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 22:51 - Güncelleme: 17-01-2019 22:51

Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Petit, Mesut Özil'in zor bir dönemden geçtiğini söylerken, bir an önce sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Meust Özil'in motivasyon kaybı yaşadığını söyleyen Petit, ''Bence Mesut Özil motivasyonunu ve heyecanını kaybetti. Sanki emekli olmayı bekliyor gibi... Sahadaki vücut dili iyi değil. Umarım hem kendi hem kulüp için iyi bir yol bulunur'' dedi.

Emmanuel Petit, Mesut Özil'i Çin'e transfer olurken görmek istemediğini de söyledi ve ''Mesut Özil'in Çin'e gittiğini görmek istemiyorum. Çin'e karşı olumsuz bir düşüncem yok ama Özil gibi bir oyuncu için Çin olmaz'' ifadelerini kullandı. (Sporx)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Aklın sesi 17 Ocak 2019 23:24 Boş top peşinde koşan insanlardan hiç hoşlanmam.İsterse topun peşinden havada uçarak gitsin.Futbol insanın beyin ölümüdür.İnanmayanlar İngilizlere sorsun.

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