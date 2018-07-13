Almanlar yuhalamıştı Amine sahip çıktı! Mesut'a teselli tatili

Son olarak Almanya'nın Dünya Kupası'na grup maçlarında erken veda etmesinin ardından ırkçı saldırıların hedefi haline gelen Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılacağı konuşuluyordu. Türk asıllı yıldız futbolcu moral tazelemek için sevgilisi Amine Gülşe ile tatile çıktı. Halen İngiltere'nin Arsenal takımında top koşturan Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile tatil mekanı olarak Çeşme'yi tercih etti.

RAHATSIZ EDİLMEMEK İÇİN YAN LOCAYI DA KAPATTI: Çift önceki gün Spiaggia Grande Beach’teydi. Direkt kendileri için hazırlanan locaya geçen Mesut Özil ve Amine Gülşe, rahatsız edilmemek için yan locayı da kapattı. Localara giden yolun bile dubalarla kesilmesini isteyen çift, bu çabasına rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.