Mesut Özil Amine Gülşe'nin gelinliğine servet yatıracak!

İki yıllık birlikteliklerini önümüzdeki Haziran ayında nikah masasına taşımaya hazırlanan yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe'nin düğün detayları ortaya çıkmaya başladı. Özil'in nişanlısına servet değerinde bir gelinlik alacağı öğrenildi.
Ünlü çiftin, Londra'daki tarihi bir kalede evleneceğini iddia eden İngiliz basını şimdi de Gülşe'nin gelinlik tercihini gündeme getirdi. Zuhair Murad'ın sıkı bir hayranı olan güzel oyuncunun, Lübnanlı tasarımcıya gelinlik siparişi verdiği ileri sürüldü.
HAFTADA 2 MİLYON TL KAZANIYOR: Haftalık kazancı 350 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon 350 bin lira olan Mesut Özil'in Londra'nın ardından İstanbul ve memleketi Zonguldak'taki düğün kutlamaları için toplamda ne kadar masraf yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
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