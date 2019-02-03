Mesut Özil Amine Gülşe'nin gelinliğine servet yatıracak!

İddiaya göre; Özil, özel tasarım bir gelinlik giyecek olan 25 yaşındaki aşkı için kesenin ağzını açtı. Gelinlik için 100 bin doları yani yaklaşık 520 bin lirayı gözden çıkaran yıldız futbolcu, bonkörlüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi.