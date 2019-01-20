Mesut Akusta'yı yıkan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Karagül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz gibi başarılı projelerde yer alan ve son olarak Kanal D'nin yeni dizisi 'Yüzleşme' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Mesut Akusta, aldığı acı haberle yıkıldı.
Usta oyuncunun annesi Sare Akusta bugün hayatını kaybetti. Akusta, sosyal medya hesabından annesi ile bir fotoğrafını paylaşarak acı haberi takipçilerine şu sözlerle duyurdu;
Özellikle Karagül dizisinde oynadığı 'Kendal Ağa' rolüyle fenomen haline gelen Akusta, şubat ayında ekrana gelmeye hazırlanan 'Yüzleşme' dizisinde 'Rıza' karakterine hayat verecek.
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