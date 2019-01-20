Mesut Akusta'yı yıkan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme'de 'Rıza' karakterine hayat vermeye hazırlanan usta oyuncu Mesut Akusta, aldığı acı haberi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Mesut Akusta'yı yıkan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Karagül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz gibi başarılı projelerde yer alan ve son olarak Kanal D'nin yeni dizisi 'Yüzleşme' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Mesut Akusta, aldığı acı haberle yıkıldı.

112
Mesut Akusta'yı yıkan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Usta oyuncunun annesi Sare Akusta bugün hayatını kaybetti. Akusta, sosyal medya hesabından annesi ile bir fotoğrafını paylaşarak acı haberi takipçilerine şu sözlerle duyurdu;

212
Mesut Akusta'yı yıkan haber! Sosyal medyadan duyurdu

“Canım annemiz Sare Akusta Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yarın Kavacık Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camii'nden öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun"

312
Mesut Akusta'yı yıkan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Özellikle Karagül dizisinde oynadığı 'Kendal Ağa' rolüyle fenomen haline gelen Akusta, şubat ayında ekrana gelmeye hazırlanan 'Yüzleşme' dizisinde 'Rıza' karakterine hayat verecek.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro