Mesut Akusta'yı yıkan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Karagül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz gibi başarılı projelerde yer alan ve son olarak Kanal D'nin yeni dizisi 'Yüzleşme' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Mesut Akusta, aldığı acı haberle yıkıldı.

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