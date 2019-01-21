Mesut Akusta annesini defalarca öperek uğurladı gözyaşlarına boğuldu

Önceki gün annesini kaybettiğini duyuran Türk sinema ve dizi oyuncusu Mesut Akusta, bugün düzenlenen cenazede zor anlar yaşadı.

Mesut Akusta annesini defalarca öperek uğurladı gözyaşlarına boğuldu

Karagül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beğeni toplayan ve son olarak Kanal D'nin yeni dizisi 'Yüzleşme' ile izleyici karşısına çıkacak olan Mesut Akusta'nın annesi, Beykoz Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camiinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Mesut Akusta annesini defalarca öperek uğurladı gözyaşlarına boğuldu

Dün saat 3 sıralarında hayatını kaybeden annesi Sare Akusta'nın ölüm haberini oğlu sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla duyurmuştu. Düzenlenen cenaze töreninde Mesut Akusta'nın yanı sıra oyuncu Nejat İşler ve çok sayıda oyuncu katıldı.

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Mesut Akusta annesini defalarca öperek uğurladı gözyaşlarına boğuldu

Akusta, annesinin naaşının getirildiği cenaze aracından güçlükle indi. Ardından ünlü oyuncu annesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Tabutu defalarca öpen Akusta, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Mesut Akusta annesini defalarca öperek uğurladı gözyaşlarına boğuldu

Her ölümün erken olduğunu söyleyen Akusta, "Anne annedir. 80 yaşında da olsa 100 yaşında da olsa annedir. Böyle bir salgın hastalık. Soğuk algınlığı, çıkamadı yoğun bakımdan. Salgından dolayı enfeksiyon kaptı." ifadelerine yer verdi.

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