Messi'nin İbiza'daki otelinde seks partisi yapılacak

Barcelona'nın dünyaca ünlü süperstarı Lionel Messi'nin İbiza'daki oteli ilginç bir etkinliğe sahne olacak.

Barcelona'lı yıldız Lionel Messi'yle ilgili İngiliz medyasında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın İbiza'da bulunan geceliği 525 euro olan otelinde bu hafta sonu 18 ve 49 yaş aralığındaki kişiler için bir seks partisi yapılacağı iddia edildi. Twitter

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"risqué Skirt Club" adlı ve sadece kadınlara hitap eden kulübün tam 10 bin üyesi bulunduğu belirtilirken, gay'ler, lezbiyenler ve biseksüeller dışında sadece karşı cinse ilgi duyanlar da bu partiye gelebilecek. Twitter

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Çatı katındaki 'Roof bar'da yapılacak olan partiyle başlayacak gecede ise kulübe cep telefonları alınmayacak! Twitter

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