Messi sakatlandı kıvranarak sahayı terk etti! Büyük şoku sonra yaşadı

Dünya yıldızı olan Arjantinli 31 yaşındaki Lionel Messi, dün akşam oynanan Sevilla karşılaşmasında sakatlık geçirdi. Messi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken en önemlisi de dünyanın konuştuğu El Clasico derbisinde oynayamayacağı oldu.

Messi sakatlandı kıvranarak sahayı terk etti! Büyük şoku sonra yaşadı

İspanya La Liga'nın 9. haftasında karşı karşıya gelen Barcelona ve Sevilla maçında büyük şok yaşandı. Arjantinli yıldız maçın 16. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrasında dirseğinden sakatlanırken, Lionel Messi'nin kolunda çatlak olduğu açıklanınca önümüzdeki hafta El Clasico'da oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

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Messi sakatlandı kıvranarak sahayı terk etti! Büyük şoku sonra yaşadı

3 HAFTA SAHALARDA YOK! Messi'nin yere düştüğü anda Camp Nou sessizliğe büründü. Yerde acı çektiği görülen Messi, ilk müdahalenin ardından sahadan ayrılırken uzun süre alkışlandı. Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, tetkiklerde Messi'nin sağ kolunda çatlak tespit edildiği, Arjantinli yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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Messi sakatlandı kıvranarak sahayı terk etti! Büyük şoku sonra yaşadı

TATSIZ EL CLASSICO Messi, Camp Nou'daki Sevilla maçında ilk yarıdaki golü sonrası Mudo Vazquez ile girdiği mücadelede yere düşüp kolundan sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Messi, gelecek hafta oynanacak Real Madrid'le karşılaşacağı El Clasico'da takımını yalnız bırakacakken Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasıyla birlikte 2007 yılından bu yana ilk kez iki süperstarın olmadığı bir derbi oynanacak.

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Messi sakatlandı kıvranarak sahayı terk etti! Büyük şoku sonra yaşadı

Messi'siz Barcelona ve Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birisine imza atan Real Madrid'in karşı karşıya geleceği dev maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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