Messi sakatlandı kıvranarak sahayı terk etti! Büyük şoku sonra yaşadı

TATSIZ EL CLASSICO Messi, Camp Nou'daki Sevilla maçında ilk yarıdaki golü sonrası Mudo Vazquez ile girdiği mücadelede yere düşüp kolundan sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Messi, gelecek hafta oynanacak Real Madrid'le karşılaşacağı El Clasico'da takımını yalnız bırakacakken Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasıyla birlikte 2007 yılından bu yana ilk kez iki süperstarın olmadığı bir derbi oynanacak.