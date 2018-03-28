  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mesleki Açıköğretim Lisesi sınav yeri-2018 MAÖL giriş belgesi alma

Mesleki Açıköğretim Lisesi sınav yeri-2018 MAÖL giriş belgesi alma

Mesleki Açıköğretim Lisesi sınavı ne zaman, 2018 MAÖL sınav giriş yerleri açıkladı mı, 2018 Mesleki Açıköğretim Lisesi sınavı 2. dönem sınav giriş belgsi alma işlemi nasıl olacak sorusu merak konusu oldu. 2018 MAÖL 2. dönem sınav giriş yerleri MEB tarafından açıklandı. 2018 MAÖL sınav giriş belgesi http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfasından yapılacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-03-2018 10:20 - Güncelleme: 28-03-2018 09:45

Mesleki Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerleri MEB tarafından http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 2018 MAÖL sınavlarında sınav giriş belgesi alacak öğrenciler aşağıdaki linkten MAÖL sınav giriş yerlerini öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

2018 MAÖL sınavı başvuruları ve kayıt işlemleri bu sene internet ortamında olacak.  MAÖL sınavı ise 3 oturum şeklinde 31 Mart-1 Nisan arasında apılacak. 

MAÖL SINAVINDA UNUTULMAMASI GEREKENLER: Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

MEB'DEN YENİ MAÖL TARİHİ AÇIKLAMASI: MAÖL sınavlarının ertelenmesine dair MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. MAÖL 2. Dönem Sınavı için giriş yerleri 26 Mart 2018 tarihinde yayınlanacak olup, sonuçları da 19 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mesleki Açıköğretim Lisesi sınav yeri-2018 MAÖL giriş belgesi alma haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro