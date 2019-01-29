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Mescitteki halıyı bakanlığa şikayet etti!

Mescitteki halıyı bakanlığa şikayet etti!

Cuma Namazı’nı Sağlık Bakanlığı’nın Sıhhıye binasındaki mescitte kılan Oyuncu Mehmet Emin Eren, yerdeki halının motifinin Naziler’in kullandığı gamalı haça benzemesine tepki göstererek, bakanlığa şikayet etti.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 10:09 - Güncelleme: 29-01-2019 10:09

Oynadığı bir filmdeki karakterden dolayı 'Şero Ağa' olarak anılan sanatçı Mehmet Emin Eren'in 'Gamalı Halı' iddiası tartışmalara yol açtı. 

Sözcü'nün haberine göre Eren, Sıhhıye'deki Sağlık Bakanlığı binasında Cuma namazı kıldı. Ancak üzerinde namaz kıldığı halının motifini gamalı haça benzetti.

PALTOMUZU SERDİK: Mehmet Emin Eren "Cuma namazı makbul olsun diye paltomuzu sererek eda ettik. Zemin gamalı haçlarla dolu. Bu halıyı bu mescide hangi delikanlı aldıysa çıksın ortaya tanımak istiyorum" dedi.

BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİ: Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunan Eren tepkisini sosyal medya hesabından da paylaştı ve "Ciddiyetsizlik had safhada" dedi. Eren'in takipçileri ise, "İmam maaşına bakar, halıya bakmaz ağam" yorumları yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2019 11:29 birilerinin hocaefendisi böyle istemiştir .fetöde ve havarileride böyle halıda ibadet etmiştir .zaten yarım müslüman onlar yarı gavur.

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