Mescid-i Aksa’nın içinden çekilen görüntüler mest etti

İşgal altında olan Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa içerisinden çekilen görüntüler mest etti. Hazreti Muhammed S.A.V’in Miraç’a yükseldiği yer olan Mescid-i Aksa, Müslümanlar için önemli ve kutsal kabul edilir. Kudüs denilince akla ilk gelen sembol yapılardan olan Kubbet-üs-Sahra altın kubbesi, dünyada başka bir örneği bulunmayan şehrin en göz alıcı yapısıdır. Kubbet-üs-Sahra’nın içerisinde yer alan muallak taşının içini İHA kameraları görüntüledi. Kubbet-üs-Sahra’nın kubbesinin altındaki göz kamaştırıcı işlemeler adeta el sanatı ve ustalığın son nadide özelliklerinden olduğunu gösteriyor. Mescid-i Aksa’nın içinden çekilen görüntülerde tavanın işlemelerinin güzelliği öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında Müslüman ülkelerden, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya birçok vatandaş akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da herkesi Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeye çağırmasının üzerine Türk turistlerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Filistin’e destek için Kudüs’e Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.

  • Güncel 13 Nisan 2018 11:13
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