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MESAM'ın yeni başkanı belli oldu

MESAM'ın yeni başkanı belli oldu

Sanatçıların tartışmalarıyla gündeme gelen MESAM’ın yeni başkanı sanatçı Coşkun Sabah oldu.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 17:31 - Güncelleme: 13-03-2018 17:31

Orhan Gencebay'ın istifasıyla gündeme gelen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)'da yönetim kurulu görevden alınarak kayyum atanmıştı. Son olarak Yavuz Bingöl, Coşkun Sabah gibi isimler yönetim kurulu üyeleri olarak birliğe atanmıştı. Yavuz Bingöl bu görevi reddettiğini duyururken yeni başkan Coşkun Sabah oldu.

Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerinin de başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi. Başkanlık görevini kabul eden Coşkun Sabah, 'Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek' dedi. Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği söylendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Coşkan Zabah Hacıözkayyumoğlu 13 Mart 2018 17:58 Afferim coşkun,yolun aççık ossun oğlum.Türkiya,senle gurur duyuyo.

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