Meryl Streep dudağına yapıştı Cher'den intikamını aldı

Mamma Mia 2'nin Londra'da gerçekleşen dünya prömiyerine filmin usta oyuncuları Cher (72) ile Meryl Streep'in (69) öpüşmesi damga vurdu. 21 kez Oscar'a aday gösterilen 3 Oscar ödüllü Streep, durumu "Ondan intikamımı aldım" diyerek açıkladı.

Müzikal film Mamma Mia 10 yıl sonda devam halkasıyla seyirciyle buluşuyor. Filmin dünya prömiyeri önceki gün Londra'da gerçekleşti. Tüm oyuncuların ve ekibin tam kadro katıldığı gala, eğlenceli anlara sahne oldu. Ancak galanın en çok konuşulanı ise usta oyuncular Cher ve Merly Streep oldu. Prömiyer boyunca neşeli halleriyle ilgi odağı olan ikili, kırmızı halıda poz verdikten sonra öpüşerek herkesi şaşkına uğrattı.

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ÖPÜŞEREK İNTİKAM ALDI: Foto muhabirleri kareyi kaçırmamak için peş peşe deklanşöre basarken, Meryl Streep “Filmin çekimlerine başladığımız ilk gün, sete geldiğimde Cher şarkılar söyleyip herkesi eğlendiriyordu. Kimse geldiğimi fark etmemişti bile. Filmi benden çalmıştı. Ben de şimdi intikamımı aldım ve Londra Galası’nda o şov yapmadan, dudaklarından öpüşerek asıl şovu ben çaldım” dedi. Twitter

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KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU: Oldukça eğlenceli bir film yaptıklarını söyleyen Streep ve Cher filmde anne-kızı canlandırıyor. Streep “Tabii ki o benden daha çok yaşadı, annemi oynamaktan başka şansı yoktu” deyince galaya gelenler, oyuncular ve Cher kahkahalarla boğuldu. Twitter

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