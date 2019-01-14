Meryem'in cesedi bulundu mu Palu ailesiyle ilgili flaş bilgiyi Müge Anlı açıkladı

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından kayıp Meryem'in cesedini arama çalışmalarına ilişkin son dakika açıklamalar geldi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin Palu ailesi hakkında yürütülen soruşturmadan yeni haberler var. Meryem ile kızının cesedini aramak için kazı yapılmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı kazıyla ilgili herkesin merak ettiği sonucu duyurdu. Müge Anlı canlı yayında merak konusu olan bir başka noktayı da açıkladı. İşte Palu ailesiyle ilgili yeni gelişmeler: Twitter

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Körfez Cumhuriyet Savcılığınca gözaltına alınan kayıp Meryem'inablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Palu ailesiyle ilgili bugün soruşturmayı yürüten Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz'dan açıklama geldi. Twitter

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CESETLER BULUNDU MU? : Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz kayıp Meryem ile küçük kızıyla ilgili yapılan kazı çalışmalarına ilişkin herkesin merak ettiği sonucu açıkladı. Tuncer Ustael'in söylediği yer de dahil yapılan aramalarda cesede rastlanamadı. Açıklamada şöyle denildi:

-Kayıp meryemin cesedinin bulunabileceği şüpheli tuncer tarafından gösterilen Körfez Tütünçiftlik'te yapılan kazı çalışmalarında ve yaşı küçük Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen Sakarya ile Ferizli ilçesinde yapılan kazı çalışmasında cesetlere ulaşılamamıştır. Twitter

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