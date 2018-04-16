Meryem Uzerli'ye Dubai'de koruma kalkanı!

Rol aldığı dizi ve filmlerle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan güzel oyuncu Meryem Uzerli ünlü bir markanın Türkiye ve Ortadoğu'da reklam yüzü olarak gittiği Dubai'de yoğun ilgi gördü. Dubai'ye giderek mağaza açılışına katılan Uzerli, açılış sırasında Arap hayranları tarafından sevgi seliyle karşılandı. 7'den 70'e herkes, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Uzerli, her bir hayranıyla yakından ilgilenip fotoğraf isteklerini kırmadı..

YANINDAN AYRILMADILAR: Biri siyah diğeri beyaz olmak üzere iki farklı elbise giyen Uzerli, güzelliğinin yanı sıra şıklığıyla da tam not aldı. Açılış davetinde markanın servet değerindeki mücevherlerini takan Uzerli'yi 4 yakın koruma adım adım takip etti. Davet boyunca Arap hayranlarıyla selfie çekip sevenlerine bol bol imza dağıtan ünlü oyuncunun yanından ayrılmayan görevliler, hem Uzerli'yi hem de milyonluk mücevherleri korudu. Uzerli, koruma kalkanına rağmen sevenlerine karşı mütevazı tavırlarıyla hayranlarının gönlünü fethetti.