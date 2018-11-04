Meryem Uzerli'nin yeni aşkı ifşa oldu bakın o isim kim?

Uzun süredir aşk hayatı sakin seyreden güzel oyuncu Meyem Uzerli, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ancak bunu her seferinde yalanlayan Meryem Uzerli ile Tamer Tıraşoğlu’nun aşkı sosyal medyada ifa oldu. Aşkı ifşa eden de Meryem Uzerli'nin yaptığı yorumdu...