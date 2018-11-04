Meryem Uzerli'nin yeni aşkı ifşa oldu bakın o isim kim?

Uzun süredir aşk hayatı sakin seyreden güzel oyuncu Meyem Uzerli, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ancak bunu her seferinde yalanlayan Meryem Uzerli ile Tamer Tıraşoğlu’nun aşkı sosyal medyada ifa oldu. Aşkı ifşa eden de Meryem Uzerli'nin yaptığı yorumdu...
Meryem Uzerli’nin, son zamanlarda sık sık etkinliklere katıldığı, oyuncu Tamer Tıraşoğlu’yla arkadaşlığı aşka dönüştü.
Tamer Tıraşoğlu’nun Intagram’da oyuncuyla birlikte paylaştığı fotoğrafa, Uzerli’nin kalp emojisi koyması ilişkilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.
İki oyuncu el ele görüntüleri ortaya çıkmasına rağmen aşk iddiaları için "sadece arkadaşız" demişlerdi...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER