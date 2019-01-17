Meryem Uzerli'den tepki çeken paylaşım bir de anne olacaksınız!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i olarak tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden büyük tepki tepki aldı.
Paylaştığı fotoğrafa yüzlerce yorum gelirken Uzerli'nin bu duruma sessiz kalmakla yetindi. Meryem Uzerli'nin takipçilerinden "Bir de anne olacaksınız" gibi olumsuz yorumlara maruz kaldığı görülüyor.
O SİGARA OLMUŞ MU? Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekse de bu durum Meryem Uzerli'nin takipçilerini ikiye böldü.
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