Meryem Uzerli'den tepki çeken paylaşım bir de anne olacaksınız!

Oyunculuğu ile ün salan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Meryem Uzerli Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla tepki çekti.

Meryem Uzerli'den tepki çeken paylaşım bir de anne olacaksınız!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i olarak tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden büyük tepki tepki aldı.

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Meryem Uzerli'den tepki çeken paylaşım bir de anne olacaksınız!

Paylaştığı fotoğrafa yüzlerce yorum gelirken Uzerli'nin bu duruma sessiz kalmakla yetindi. Meryem Uzerli'nin takipçilerinden "Bir de anne olacaksınız" gibi olumsuz yorumlara maruz kaldığı görülüyor.

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Meryem Uzerli'den tepki çeken paylaşım bir de anne olacaksınız!

İŞTE TEPKİ ALAN O PAYLAŞIM: Ağzında sigarayla poz veren Meryem Uzerli sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Fakat bu kez yorumlar pek iç açıcı değil.

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Meryem Uzerli'den tepki çeken paylaşım bir de anne olacaksınız!

O SİGARA OLMUŞ MU? Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekse de bu durum Meryem Uzerli'nin takipçilerini ikiye böldü.

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