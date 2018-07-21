Meryem Uzerli'den şaşırtan değişiklik! Yeni imajını kimse beğenmedi

Alman asıllı oyuncu yeni filmi için kamera karşısına geçeceğini yeni imajıyla sosyal medya hesabından duyurdu. Meryem Uzerli'nin saçlarını siyaha boyatması takipçilerini memnun etmedi. Hayranları Meryem Uzerli'nin paylaşımına "Siyah sana yakışmamış eski haline dön" diye yorum yaptı. Bazı hayranları ise, güzel oyuncuya siyah rengin yakıştığını ifade eden yorumlar yazdı.
Güzel oyuncu, bir çok projede oyunculuktaki yeteneğiyle göz doldurmasına karşılık bir zamanlar rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra tıpta tükenmişlik sendromu adıyla geçen hastalıkla mücadele etmişti. İşte Meryem Uzerli'nin yeni imajı...
Meryem Uzerli, yeni sitil notuyla paylaştığı fotoğrafla siyah saç rengine döndü.
İşte Meryem Uzerli'nin Instagram paylaşımlarından bazıları...
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