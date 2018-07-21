Meryem Uzerli'den şaşırtan değişiklik! Yeni imajı beğenilmedi

Alman asıllı oyuncu yeni filmi için kamera karşısına geçeceğini yeni imajıyla sosyal medya hesabından duyurdu. Meryem Uzerli'nin saçlarını siyaha boyatması takipçilerini memnun etmedi. Hayranları Meryem Uzerli'nin paylaşımına "Siyah sana yakışmamış eski haline dön" diye yorum yaptı. Bazı hayranları ise, güzel oyuncuya siyah rengin yakıştığını ifade eden yorumlar yazdı.