Meryem Uzerli'den 1 milyon TL'lik reklam filmi

Meryem Uzerli, bir Türk mücevher markasının 1 milyon TL karşılığı yüzü oldu.Uzerli'nin tanıtım toplantısında yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti. 2011’de ‘Muhteşem Yüzyıl’da oynadığı zamanki hali ile arasında dağlar kadar fark vardı. Meryem Uzerli’nin fazla kilolarından kurtulduktan sonra deforme olan bazı yerlerine estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuran Meryem Uzerli, o dönem şimdiki halinden daha kiloluydu. Uzerli’nin çene ucuna, dudaklarına, elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı iddia edildi. Sivri hale gelen çenesi çekilen tüm fotoğraflarda dikkat çekti.

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