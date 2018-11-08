Meryem Uzerli Mısır’da çekilecek filmde başrol oynayacak

Şu sıralar Maldivler’e dergi çekimlerine giden ünlü oyuncu, Mısır’da çekimlerine aralık ayında başlanacak filmde başrol oynayacak. Tunus asıllı Khemissi Imen’in yapımcılığını üstlendiği film için senaryo okumalarına başlayan Uzerli’nin rol aldığı “Kovan” filmi ise 2019’un ortalarında vizyonda olacak.
Şu sıralar Maldivler’e dergi çekimlerine giden ünlü oyuncu, Mısır’da çekimlerine aralık ayında başlanacak filmde başrol oynayacak. Tunus asıllı Khemissi Imen’in yapımcılığını üstlendiği film için senaryo okumalarına başlayan Uzerli’nin rol aldığı “Kovan” filmi ise 2019’un ortalarında vizyonda olacak.
Şu sıralar Maldivler’e dergi çekimlerine giden ünlü oyuncu, Mısır’da çekimlerine aralık ayında başlanacak filmde başrol oynayacak. Tunus asıllı Khemissi Imen’in yapımcılığını üstlendiği film için senaryo okumalarına başlayan Uzerli’nin rol aldığı “Kovan” filmi ise 2019’un ortalarında vizyonda olacak.
Şu sıralar Maldivler’e dergi çekimlerine giden ünlü oyuncu, Mısır’da çekimlerine aralık ayında başlanacak filmde başrol oynayacak. Tunus asıllı Khemissi Imen’in yapımcılığını üstlendiği film için senaryo okumalarına başlayan Uzerli’nin rol aldığı “Kovan” filmi ise 2019’un ortalarında vizyonda olacak.
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