Meryem Uzerli estetik yaptırdı! Son hali bomba

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide kısa bir süre rol alan ve daha sonra ortalıkta görünmeyen oyuncu Meryem Uzerli, bir Türk mücevher markasının reklam toplantısında ortaya çıktı. Meryem Uzerli, bir Türk mücevher markasının 1 milyon TL karşılığı yüzü oldu. Meryem Uzerli'nin tanıtım toplantısında yüzündeki değişiklik dikkat çekiciydi. 2011’de ‘Muhteşem Yüzyıl’da oynadığı zamanki hali ile arasında dağlar kadar fark vardı.