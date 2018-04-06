Meryem Uzerli estetik yaptırdı! Son hali bomba

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide kısa bir süre rol alan ve daha sonra ortalıkta görünmeyen oyuncu Meryem Uzerli, bir Türk mücevher markasının reklam toplantısında ortaya çıktı. Meryem Uzerli, bir Türk mücevher markasının 1 milyon TL karşılığı yüzü oldu. Meryem Uzerli'nin tanıtım toplantısında yüzündeki değişiklik dikkat çekiciydi. 2011’de ‘Muhteşem Yüzyıl’da oynadığı zamanki hali ile arasında dağlar kadar fark vardı.
Meryem Uzerli’nin fazla kilolarından kurtulduktan sonra deforme olan bazı yerlerine estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuran Meryem Uzerli o dönem şimdiki halinden daha kiloluydu. Meryem Uzerli’nin çene ucuna, dudaklarına, elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı iddia edildi. Sivri hale gelen çenesi çekilen tüm fotoğraflarda dikkat çekti.
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, reklam toplantısından fotoğrafları Instagram sayfasından paylaşmayı ihmal etmedi.
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