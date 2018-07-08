Meryem Uzerli baş rolü kaptı

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, uzun görüşmeler sonucu Eylem Kaftan’ın yöneteceği “Kovan” filminin başrolünü üstlendi. Oyuncu, ay sonunda çekimler için Artvin’e gidecek. 4-5 hafta sürecek o çekimlerde Uzerli’nin başrolü kiminle paylaşacağı ise merak konusu.