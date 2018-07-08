Meryem Uzerli baş rolü kaptı

Meryem Uzerli’nin son dönemde Almanya ile Türkiye arasında mekik dokumasının sebebi ortaya çıktı. Uzerli, uzun görüşmeler sonucu Eylem Kaftan’ın yöneteceği “Kovan” filminin başrolünü üstlendi
Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, uzun görüşmeler sonucu Eylem Kaftan’ın yöneteceği “Kovan” filminin başrolünü üstlendi. Oyuncu, ay sonunda çekimler için Artvin’e gidecek. 4-5 hafta sürecek o çekimlerde Uzerli’nin başrolü kiminle paylaşacağı ise merak konusu.
Meryem Uzerli’nin son dönemde Almanya ile Türkiye arasında mekik dokumasının sebebi ortaya çıktı. Uzerli, uzun görüşmeler sonucu Eylem Kaftan’ın yöneteceği “Kovan” filminin başrolünü üstlendi
Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, uzun görüşmeler sonucu Eylem Kaftan’ın yöneteceği “Kovan” filminin başrolünü üstlendi. Oyuncu, ay sonunda çekimler için Artvin’e gidecek. 4-5 hafta sürecek o çekimlerde Uzerli’nin başrolü kiminle paylaşacağı ise merak konusu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER