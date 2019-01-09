Meryem Tahnal'ın dilekçesinde ortaya çıkan korkunç gerçek!

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda çıkan ve Türkiye'nin gündemini sarsan Palu ailesi'yle ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Meryem Tahnal'ın dilekçesinde ortaya çıkan korkunç gerçek!

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda çıkan ve Türkiye'nin gündemini sarsan Palu ailesi sabah saatlerinde gözaltına alınmış ve Kocaeli'ye gönderilmişti. Palu ailesiyle ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada Meryem Tahnal'ın, Kasım 2008'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na verieln dilekçedeki suçlamalar yer aldı. 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının bulunması çalışmalarına açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Meryem Tahnal eşi ve ailesiyle ilgili kan donduracak suçlamalarda bulunmuş.

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Meryem Tahnal'ın dilekçesinde ortaya çıkan korkunç gerçek!

Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tahnal'ın, Kasım 2008'de Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek verdiği dilekçede Eşi Ahmet T. ve eşinin akrabaları olan E.T, E.T, H.T, U.T ve Y.Ş'nin kendisini uyuşturucu haplar ve iğnelerle etkisiz hale getirip başka kişilere pazarladıkları iddiası yer alıyor.

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Meryem Tahnal'ın dilekçesinde ortaya çıkan korkunç gerçek!

Meryem Tahnal'ın, Kasım 2008'de Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği aktarılan açıklamada, "Eşi Ahmet T. ve eşinin akrabaları olan E.T, E.T, H.T, U.T ve Y.Ş'nin kendisini uyuşturucu haplar ve iğnelerle etkisiz hale getirip başka kişilere pazarladıkları, organ ticareti yaptıkları, kendisinin bu duruma dayanamayarak küçük kızı Melike'yi de alarak Körfez'de yaşayan ailesinin yanına taşındığı, eşi olan Ahmet T'nin kendisini İstanbul'a geri götürmek için Körfez'e geldiği, bu esnada babası Harun P. ile eşi Ahmet T. arasında kavga çıktığı ve babasının eşini öldürdüğü, bu olay üzerine eşinin ailesinin kendisini tehdit etmesi sebebiyle eniştesi Tuncer U'ya ait bir aracın içerisinde ailece yaşamaya başladıkları" şeklinde şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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Meryem Tahnal'ın dilekçesinde ortaya çıkan korkunç gerçek!

Açıklamada, soruşturma kapsamında müşteki Meryem Tahnal'ın ağabeyi İsa P'nin de 2008 yılının aralık ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına "Eniştesi Tuncer U'nun aracında yaşadıkları dönemde bir gece saat 02.00 sularında kız kardeşi Meryem Tahnal'ın arabada olmadığını, öldürülen Ahmet T'nin ailesinin kız kardeşini kaçırdığını" beyan ederek şikayetçi olduğu ifade edildi.

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