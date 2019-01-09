Meryem Tahnal'ın dilekçesinde ortaya çıkan korkunç gerçek!

Meryem Tahnal'ın, Kasım 2008'de Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği aktarılan açıklamada, "Eşi Ahmet T. ve eşinin akrabaları olan E.T, E.T, H.T, U.T ve Y.Ş'nin kendisini uyuşturucu haplar ve iğnelerle etkisiz hale getirip başka kişilere pazarladıkları, organ ticareti yaptıkları, kendisinin bu duruma dayanamayarak küçük kızı Melike'yi de alarak Körfez'de yaşayan ailesinin yanına taşındığı, eşi olan Ahmet T'nin kendisini İstanbul'a geri götürmek için Körfez'e geldiği, bu esnada babası Harun P. ile eşi Ahmet T. arasında kavga çıktığı ve babasının eşini öldürdüğü, bu olay üzerine eşinin ailesinin kendisini tehdit etmesi sebebiyle eniştesi Tuncer U'ya ait bir aracın içerisinde ailece yaşamaya başladıkları" şeklinde şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.