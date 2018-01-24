Meryem 26.yeni bölüm fragmanı Oktay ne yapacak?

Kanal D'nin çarşamba günleri yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul ile mücadele eden dizisi Meryem yeni bölüm fragmanında neler olacak? Yayınlanan son bölümde Oktay'ın çıkması damga vurmuştu.

Meryem yayınlanan son bölümde Güçlü, Kaan’a ulaşmış canı pahasına onunla yüzleşti. Savaş ve Meryem cesedi gördükten sonra Meryem’in kafasındaki soru işaretleri arttı ve Suzan'a gitmeye karar verdi Oktay ise yeni bir notla Meryem’i tekrar tuzağa çekip ölmediğine dair kuşkuları arttırdı. Yayınlanan mezar sahnesi ise geceye damga vurdu. Peki Meryem 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MERYEM 26.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Meryem 26.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Meryem 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.