Merve Taşkın'dan olay bekaret itirafı! Beşiktaşlı Karius'la gündeme gelmişti

"LORIS KARIUS'LA BULUŞTUK": Genç fenomen Merve Taşkın, geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube sayfasında Loris Karius'la buluştuğunu söyleyerek "Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra 1-2 saat içinde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. İlk önce güvenemedi galiba ve daha güvenilir yer olan Snapchat'ten konuşmak istedi. Çok zaman kaybetmeden numarasını verdi ve whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. İlerleyen günlerde de buluştuk." demişti.