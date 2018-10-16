Merve Taşkın'dan olay bekaret itirafı! Beşiktaşlı Karius'la gündeme gelmişti

Daha önce Beşiktaşlı Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen ınstagram fenomeni Merve Taşkın, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı bekaret itirafıyla konuşuldu.

Merve Taşkın'dan olay bekaret itirafı! Beşiktaşlı Karius'la gündeme gelmişti

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyetik güzel Merve Taşkın'ın, sosyal medya hesabından yaptığı bekaret itirafı olay oldu. Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Taşkın'a bir takipçisi, 'Cinsel tarcihlerin ne?' diye sordu.

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Merve Taşkın'dan olay bekaret itirafı! Beşiktaşlı Karius'la gündeme gelmişti

Bu soru karşısında sosyetik güzel, 'Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim.' yanıtını verdi.

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Merve Taşkın'dan olay bekaret itirafı! Beşiktaşlı Karius'la gündeme gelmişti

"LORIS KARIUS'LA BULUŞTUK": Genç fenomen Merve Taşkın, geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube sayfasında Loris Karius'la buluştuğunu söyleyerek "Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra 1-2 saat içinde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. İlk önce güvenemedi galiba ve daha güvenilir yer olan Snapchat'ten konuşmak istedi. Çok zaman kaybetmeden numarasını verdi ve whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. İlerleyen günlerde de buluştuk." demişti.

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Merve Taşkın'dan olay bekaret itirafı! Beşiktaşlı Karius'la gündeme gelmişti

ASEKSÜEL NEDİR? Aseksüel, herhangi bir kimseye cinsel ilgi duymayan kişi. Bazen cinsel yönelim yoksunluğu olarak tarif edilir. Aseksüeller cinsel ilişkiye ilgi duymazlar, kimilerine cinsel ilişki tiksinti verebilir, kimileri ise cinselliği umursamaz.

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