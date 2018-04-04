Merve Sevi'den şiddet açıklaması: Her evlilikte olur...

Geçen günlerde kocasından şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen oyuncu Merve Sevi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu

Merve Sevi'den şiddet açıklaması: Her evlilikte olur...

Geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile evlenen Merve Sevi’nin, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen günlerde boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Hatta çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi de bırakmıştı.

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Merve Sevi'den şiddet açıklaması: Her evlilikte olur...

'ENERJİ İÇECEĞİNİ SURATIMA FIRLATTI' DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ: 30 yaşındaki Merve Sevi ise konuyla ilgili olarak “Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” açıklamasını yapmış olmasına rağmen oyuncunun şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldığı yazılıp çizilmişti. Hatta Merve Sevi’nin “Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı” şeklinde bir açıklamada bulunduğu bile söylenmişti.

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Merve Sevi'den şiddet açıklaması: Her evlilikte olur...

MERVE SEVİ’DEN ‘HER EVLİLİKTE OLUR’ AÇIKLAMASI: Konuyla ilgili haberlerin büyümesi üzerine Merve Sevi sosyal medya hesabından bir açıklama metni paylaştı ve eşiyle yaşadıklarının şiddet boyutuna varmadığını ve her evlilikte yaşanabilecek bir şey olduğunu yazdı. İşte Merve Sevi’nin o satırları:

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Merve Sevi'den şiddet açıklaması: Her evlilikte olur...

''Hakkımda çıkan şiddet görüyor açıklamaları almış olduğum uzaklaştırma kararında abartılı bir şekilde yayınlanmıştır. Eşim tarafından şahsıma yapılmış bir şiddet ve tehdit söz konusu değildir. Ben yıllardır tek başıma ayakta durmaya çalışan işine saygı ve sevgi ile bağlı bir kadınım ve her evlilikte olan özellikle ilk yıllarda yaşanan sıkıntıları yaşıyoruz. Aşılmayacak sorunlar olmadığını düşünüp yolumuza devam etmeye karar verdik. Hassasiyetinize şimdiden teşşekür ederim Merve Sevi.'' Oyuncu Merve Sevi sosyal medya hesabından böyle açıkalama yaptı.

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