Merve Sevi 'ayrılık yok' demişti ama boşanıyorlar sebebiyse şiddet

Merve Sevi geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile nikah masasına oturmuştu. Ancak geçen hafta Merve Sevi'nin boşanma kararı aldığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyi braıkan çift bu iddiaları güçlendirmişti. Sevi konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" demekle yetinmişti ama işi aslı daha sonra ortaya çıktı. Meğer Merve Sevi gerçekten boşanma kararı almıış. Sebebiyse şiddet. İşte detaylar...
''KOCAM ENERJİ İÇECEĞİMİ SURATIMA FIRLATTI'': Duymayan Kalmasın adlı magazin programında, 8 aylık eşinden aylardır şiddet gören Merve Sevi'nin uzaklaştırma kararı çıkarttığı iddia edildi. Çalkan Algün, 6 ay boyunca Merve Sevi'ye yaklaşamayacak. Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden oyuncu Merve Sevi ''Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı'' dedi.
MERVE SEVİ KİMDİR?: 24 Temmuz 1987'de Artvin'de dünyaya gelen Merve Sevi, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okudu. Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde rol alarak başlayan oyuncu daha sonra da Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde yer aldı. En büyük şöhreti ise Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim dizisinde kazandı.
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