Merve Sevi 'ayrılık yok' demişti ama boşanıyorlar sebebiyse şiddet

Merve Sevi geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile nikah masasına oturmuştu. Ancak geçen hafta Merve Sevi'nin boşanma kararı aldığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyi braıkan çift bu iddiaları güçlendirmişti. Sevi konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" demekle yetinmişti ama işi aslı daha sonra ortaya çıktı. Meğer Merve Sevi gerçekten boşanma kararı almıış. Sebebiyse şiddet. İşte detaylar...

