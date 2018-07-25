Merve Özbey'in yeni aşkı kameraları görünce küçük dilini yuttu!

Sempatik şarkıcı Merve Özbey önceki gün kalabalık bir arkadaş grubuyla konsere geldi. Özbey, yeni sevgilisi Kenan Kocak ile ilk kez objektiflere yansıdı. Yeni albümü hakkında konuştuktan sonra topu yanındaki arkadaşlarına atan şarkıcı, röportajın bir an önce bitmesini istedi.

YENİ SEVGİLİ PEK BİR UTANGAÇ: Merve Özbey’in yeni sevgilisi Kenan Koçak’ın utangaç olduğu için basın önüne çıkmadığı bilgisine ulaşıldı. Tilbe’nin sahnesi başlamaya yakın Özbey’in yanına gelen Kenan Koçak’ın ağzını bıçak açmadı.