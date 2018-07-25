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Merve Özbey'in yeni aşkı kameraları görünce küçük dilini yuttu!

Merve Özbey'in yeni aşkı kameraları görünce küçük dilini yuttu!

Önceki akşam Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sahne alan Yıldız Tilbe, sevenleriyle buluştu. Tilbe'nin konserine gelen şarkıcı Merve Özbey, utangaç yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 10:48 - Güncelleme: 25-07-2018 10:48

Sempatik şarkıcı Merve Özbey önceki gün kalabalık bir arkadaş grubuyla konsere geldi. Özbey, yeni sevgilisi Kenan Kocak ile ilk kez objektiflere yansıdı. Yeni albümü hakkında konuştuktan sonra topu yanındaki arkadaşlarına atan şarkıcı, röportajın bir an önce bitmesini istedi.

YENİ SEVGİLİ PEK BİR UTANGAÇ: Merve Özbey’in yeni sevgilisi Kenan Koçak’ın utangaç olduğu için basın önüne çıkmadığı bilgisine ulaşıldı. Tilbe’nin sahnesi başlamaya yakın Özbey’in yanına gelen Kenan Koçak’ın ağzını bıçak açmadı.

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