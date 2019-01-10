  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilgiyle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Merve Kavakçı'nın evlilikleri eşi kimdir? Mariam Kavakçı kimin kızı işte babası

Merve Kavakçı'nın evlilikleri eşi kimdir? Mariam Kavakçı kimin kızı işte babası

Merve Kavakçı'nın ABD'de yaşayan kızı Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanı danışmanı olunca merak konusu oldular. Merve Kavakçı'nın ilk eşinden olan Mariam Kavakçı'nın neden Meryem yerine Mariam ismini kullandığı da ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 10-01-2019 14:26 - Güncelleme: 10-01-2019 14:26

2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atanınca gündeme oturdu. Merve Kavakçı'nın 'Meryem' ismi yerine 'Mariam' adını verdiği kızının dışında bir de Fatma adında kızı var. Merve Kavakçı'nın her iki kızı da Ürdün asıllı ABD'li eşinden dünyaya geldi. Merve Kavakçı bu evliliğini 'kocası Türk düşmanlığı yapıyor' gerekçesiyle bitirdi.

Merve Kavakçı'nın evlilikleri aktarmadan önce sizlere kızı Mariam Kavakçı hakkında bir bilgi verelim. Eski üvey babası Cihangir İslam'ın aktardığına göre Mariam Kavakçı Texas Üniversitesi'nde "Konuşma Bozuklukları" üzerine doktora yaptı. Cihangir İslam onunla ilgili şunları söyledi:
-'Mariam Kavakçı'nın öz babası değilim; anneleriyle 2016 ortalarında sonlanan beş yıllık evliliğim dolayısıyla şık bir baba-kız ilişkimiz olmuştu. Kişisel tercihim olmasa da boşanmadan itibaren, ailenin herhangi bir ferdi ile selamlaşma dahil bir temasım ol(a)madı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Merve Kavakçı'nın evlilikleri eşi kimdir? Mariam Kavakçı kimin kızı işte babası haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro