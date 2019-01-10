Merve Kavakçı'nın evlilikleri eşi kimdir? Mariam Kavakçı kimin kızı işte babası

2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atanınca gündeme oturdu. Merve Kavakçı'nın 'Meryem' ismi yerine 'Mariam' adını verdiği kızının dışında bir de Fatma adında kızı var. Merve Kavakçı'nın her iki kızı da Ürdün asıllı ABD'li eşinden dünyaya geldi. Merve Kavakçı bu evliliğini 'kocası Türk düşmanlığı yapıyor' gerekçesiyle bitirdi.

Merve Kavakçı'nın evlilikleri aktarmadan önce sizlere kızı Mariam Kavakçı hakkında bir bilgi verelim. Eski üvey babası Cihangir İslam'ın aktardığına göre Mariam Kavakçı Texas Üniversitesi'nde "Konuşma Bozuklukları" üzerine doktora yaptı. Cihangir İslam onunla ilgili şunları söyledi:

-'Mariam Kavakçı'nın öz babası değilim; anneleriyle 2016 ortalarında sonlanan beş yıllık evliliğim dolayısıyla şık bir baba-kız ilişkimiz olmuştu. Kişisel tercihim olmasa da boşanmadan itibaren, ailenin herhangi bir ferdi ile selamlaşma dahil bir temasım ol(a)madı.