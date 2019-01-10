Merve Kavakçı'nın evlilikleri eşi kimdir? Mariam Kavakçı kimin kızı işte babası

2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atanınca gündeme oturdu. Merve Kavakçı'nın 'Meryem' ismi yerine 'Mariam' adını verdiği kızının dışında bir de Fatma adında kızı var. Merve Kavakçı'nın her iki kızı da Ürdün asıllı ABD'li eşinden dünyaya geldi. Merve Kavakçı bu evliliğini 'kocası Türk düşmanlığı yapıyor' gerekçesiyle bitirdi.
Merve Kavakçı'nın evlilikleri aktarmadan önce sizlere kızı Mariam Kavakçı hakkında bir bilgi verelim. Eski üvey babası Cihangir İslam'ın aktardığına göre Mariam Kavakçı Texas Üniversitesi'nde "Konuşma Bozuklukları" üzerine doktora yaptı. Cihangir İslam onunla ilgili şunları söyledi:
-'Mariam Kavakçı'nın öz babası değilim; anneleriyle 2016 ortalarında sonlanan beş yıllık evliliğim dolayısıyla şık bir baba-kız ilişkimiz olmuştu. Kişisel tercihim olmasa da boşanmadan itibaren, ailenin herhangi bir ferdi ile selamlaşma dahil bir temasım ol(a)madı.
Merve Kavakçı'nın eşleri kimdir?
Merve Kavakçı bugüne kadar 3 evlilik yaptı. İlk eşi ABD'li, ikinci eşi işadamı üçüncü eşi de doktor.
Birinci eşi Mariam'ın babası: 1988 yılında Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmet Abushanab ile ABD’de evlendi. Fatma Gülham ve Mariam Ali adında iki kızı oldu.
Merve Kavakçı iki kızının babası olan Ürdün asılla Amerikalı eşinden 17 Haziran 1993 tarihinde "Türk düşmanlığı yaptığı' gerekçesiyle boşandı.
İkinci eşi: 29 Ekim 1999 tarihinde Sivaslı işadamı Bekir Lütfü Yıldırım ile evlendi. Bu evlilik de uzun sürmedi ve 2005 yılında 'şiddetli geçimsizlik' iddiasıyla boşandı.
Üçüncü eşi: Merve Kavakçı, Temmuz 2010 yılında Prof. Dr. Cihangir İslam ile evlendi. 2017 yılında çift boşanırken Cihangir İslam KHK ile mesleğinden ihraç edildi ve Saadet partisinden milletvekili oldu.
Cihangir İslam 'öz babası değilim' dedi işte Mariam Kavakçı'nın gerçek babası
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