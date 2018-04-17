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Merve Çavdar kimdir deist yorumu yok artık dedirtti!

Merve Çavdar kimdir deist yorumu yok artık dedirtti!

Merve Çavdar kimdir sorusu bugün en çok merak edilen konuların başında geldi. 4 yıldır atama bekleyen 25 yaşındaki öğretmen adayı dün Aydın'ın İncirova ilçesinde intihar etmiş hikayesi yürekleri dağlamıştı. Türkiye bu olayın acısını yaşarken insanlık ölmüş dedirten skandal bir yorum gündeme bir anda oturdu.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 14:00 - Güncelleme: 17-04-2018 13:55

Merve Çavdar kimdir, kaç yaşında ve neden intihar etti sorularu dün merak edilen konular arasına girdi. Aydın'da yaşayan ve 4 yıldır atama bekleyen 25 yaşındaki genç öğretmen adayı Merve Çavdar intihat etmiş ve Türkiye'yi üzüntüye boğmuştu. Atanamayan öğretmen Merve Çavdar'ın yakınları bu acıyla boğuşurken sosyal medyada yapılan skandal bir yorum bu kadar da olmaz dedirtti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan, atanmasının gerçekleşmediği ve işsizlik nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Merve Çavdar yaşamına son vermişti.



SOSYAL MEDYADAKİ YORUM 'PES' DEDİRTTİ

Atanamayan öğretmenin yürekleri dağlayan ölümü sosyal medyada da çok konuşuldu. 25 yaşında gencecik bir öğretmen adayının yaşamına son vermiş olması herkesi derinden yaraladı. Ancak sosyal medyada gelen bir yorum ise 'pes' dedirtti.

İNSANLIK ÖLDÜ!

İddiaya göre Şeyma Korkmaz isimli bir Twitter kullanıcısı yaşanan bu acı olayın ardından "Atanamayan 500 bin öğretmen var. Kimse intihar etmiyor dini imanı Allah korkusu olanlar. Demekki ateist deistmiş bu bayan gittiği yerde cehennemdir tabi Allah bilir ama görünen köyde klavuz istemez yani. Bir de cehapenin bir oyu daha azaldı :)" yorumunda bulundu.

AÇIKLAMA GELDİ

Bu yoruma binlerce kişiden tepki yağarken, AK Gençlik Esenler hesabı jet bir açıklama yaparak, "Bu şahsın AK Parti Esenler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Şeyma Korkmaz ile ilgili hiçbir bağlantısı yoktur. Hesap daha sonradan kullanıcı adı ve ismi değiştirilmiş olduğu ve yurt dışından IP kullandığı belirlenmiştir. Hesap ile yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

Bu açıklamanın ardından bir paylaşım daha yapan AK Parti Esenler Gençlik Kolları Yönetimi, "Yönetim Kurulu Üyemiz Şeyma Korkmaz'ın gerçek hesabı budur. @seymakrkmz" kendisi savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştur. Bizler de durumun takipçisi olacağız.

Deist nedir Allah'a inanıyorlar mı ateizmle aradaki farkı ne?

 

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